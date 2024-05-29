Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
15:01
Pınar Altuğ'un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! "Maşallah 10 parmağında 10 marifet"
"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 15 yıllık evliliklerinde aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un bir de Su adından kızları var. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ son olarak kızı Su Atacan ile bir davette ortaya çıkmıştı. Zarafeti ile övgüleri toplayan Su Atacan başarıları ile annesini babasını gururlandırıyor. Deniz sporlarında daha önce yeteneklerini sergileyen Su Atacan voleybol da oynuyormuş... Su Atacan'ın okul takımı yarı finale yükselince Pınar Altuğ'dan kızına tebrik mesajı geldi...