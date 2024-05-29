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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! "Maşallah 10 parmağında 10 marifet"
Giriş Tarihi: 29.05.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 15:01

Pınar Altuğ'un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! "Maşallah 10 parmağında 10 marifet"

"Çocuklar Duymasın" dizisiyle yıldızı parlayan, her hareketiyle ve açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 15 yıllık evliliklerinde aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ'un bir de Su adından kızları var. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ son olarak kızı Su Atacan ile bir davette ortaya çıkmıştı. Zarafeti ile övgüleri toplayan Su Atacan başarıları ile annesini babasını gururlandırıyor. Deniz sporlarında daha önce yeteneklerini sergileyen Su Atacan voleybol da oynuyormuş... Su Atacan'ın okul takımı yarı finale yükselince Pınar Altuğ'dan kızına tebrik mesajı geldi...

Pınar Altuğ’un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! Maşallah 10 parmağında 10 marifet

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la 2008'da nikâh masasına oturmuştu.

Pınar Altuğ’un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! Maşallah 10 parmağında 10 marifet

Çift, bir yıl sonra kızları Su'nun doğumuyla ilk kez anne-baba olma mutluluğu yaşamıştı.

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Pınar Altuğ’un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! Maşallah 10 parmağında 10 marifet

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan geçtiğimiz ay evliliklerinde 15 yılı geride bırakmıştı.

Pınar Altuğ’un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! Maşallah 10 parmağında 10 marifet

Aşklarını her zaman gözler önüne seren Yağmur Atacan ile Pınar Altuğ özel hayatlarıyla ilgi odağı oluyor. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle Pınar Altuğ son olarak kızı Su Atacan ile bir davette ortaya çıkmıştı.

Pınar Altuğ’un biricik kızı Su Atacan başarısıyla annesini gururlandırdı! Maşallah 10 parmağında 10 marifet

Zarafeti ile övgüleri toplayan Su Atacan başarıları ile annesini babasını gururlandırıyor. Deniz sporlarında daha önce yeteneklerini sergileyen Su Atacan voleybol da oynuyormuş... Su Atacan'ın okul takımı yarı finale yükselince Pınar Altuğ'dan kızına tebrik mesajı geldi...

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