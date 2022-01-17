Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını geçmişe götürdü. Çocuklar Duymasın, 2002-2019 yılları arasında yayımlanan ve tekrarları ile hala izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kutladıç Ardı Ardına paylaştığı karelerle Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını kutlayan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un dikkat çeken Çocuklar Duymasın paylaşımı...