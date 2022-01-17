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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un 'Çocuklar Duymasın' paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i böyle duyurdu!
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:59

Pınar Altuğ'un 'Çocuklar Duymasın' paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i böyle duyurdu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını geçmişe götürdü. Çocuklar Duymasın, 2002-2019 yılları arasında yayımlanan ve tekrarları ile hala izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kutladıç Ardı Ardına paylaştığı karelerle Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını kutlayan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un dikkat çeken Çocuklar Duymasın paylaşımı...

Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu!

2002-2019 yılları arasında yayımlanan Çocuklar Duymasın dizisinde, birbirine katlanamayan, ayrılığın eşiğinde yaşayan karı-koca ve onların evli kalmalarını zorunlu hâle getiren iki çocuktan oluşan bir ailenin, birbirleri ve dostlarıyla olan ilişkileri anlatıldı.

Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu!

Başrollerinde Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın farklı kanallarda toplamda 9 sezon yayınlanmış ve 464 bölüm çekilmiştir.

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Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ sosyal medyadan yaptığı son paylaşım ile hayranlarını geçmişe götürdü.

Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu!

Tekrarları ile hala izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını Meltem karakterine hayat veren Pınar Altuğ sosyal medya hesabından kutladı.

Pınar Altuğ’un ’Çocuklar Duymasın’ paylaşımı heyecan yarattı! Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i böyle duyurdu!

Ardı Ardına paylaştığı karelerle Çocuklar Duymasın'ın 20. yılını kutlayan Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

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