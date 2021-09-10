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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’
Giriş Tarihi: 10.09.2021 12:05 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 12:18

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Pınar Altuğ önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile evlilik teklifi yıl dönümü kutlamaları çok konuşulan Altuğ, durumu şu sözlerle açıkladı: "Deliye her gün bayram. Hep kutlayacak sebeplerimiz olsun, hayat çok kısa. 13 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik."

GÖKHAN GÖKDUMAN
Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’

Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la yaptıkları kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunu söyleyip durumu düzelten Altuğ, konuyla ilgili espri yapmayı ihmal etmedi.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümünü kutlamıştı. Oyuncu, kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunun altını çizdi.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’

Altuğ şakayla durumu şu sözleriyle açıkladı: Evlilik yıl dönümümüz değildi, evlilik teklifi yıl dönümümüz vardı. Deliye her gün bayram. Hep kutlayacak sebeplerimiz olsun hayat çok kısa.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’

"Göz açıp kapayıncaya kadar geçti nasıl geçti 13 yıl oldu bilmiyorum. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik."

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’
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