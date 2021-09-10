Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümü çok konuşulmuştu! ‘Deliye her gün bayram’

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Pınar Altuğ önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan ile evlilik teklifi yıl dönümü kutlamaları çok konuşulan Altuğ, durumu şu sözlerle açıkladı: "Deliye her gün bayram. Hep kutlayacak sebeplerimiz olsun, hayat çok kısa. 13 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Bir ömür boyu aynı yastığa baş koymaya söz verdik."