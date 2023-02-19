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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor
Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 19.02.2023 10:39

Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Dünya, asrın felaketi olan ve ülkemizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmişti. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları 4 gün boyunca sabahlara kadar köylere yardım taşıdı. Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan sosyal medyada yıkılmış bir binayı paylaşarak duygularını paylaştı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Türkiye, büyük yıkımların yaşandığı 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından tek yürek oldu yaralarını hep birlikte sarıyor. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları 9. günde de devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koşmuştu.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Off road yaptığı bilinen oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları donanımlı 15 arazi aracı ile depremden etkilenen Hatay'a gitmişti.

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Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Pınar Altuğ'un da sosyal medya hesabından paylaşarak destek verdiği eşi Yağmur Atacan hava şartları ve yolların elverişli olmaması nedeni ile ulaşılmakta zorlanılan köylere 4 gün boyunca yardım taşıdı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan yaşadıklarını duygusal paylaşım ile anlatmıştı.

Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Yağmur Atacan paylaşımında "Kafamı dağıtmaya çalışıyorum olmuyor. Döndüğüm bugün tam br hafta olacak bende bir anormallik var diyordum. Haberleri dinledikçe görüyorum çok şükür normalim" dedi.

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