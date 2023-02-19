Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Giriş Tarihi: 19.02.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2023
10:39
Dünya, asrın felaketi olan ve ülkemizi derin acıya boğan depremlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Herkes deprem bölgesine yardıma koşarken, iş ve sanat dünyası da depremzedeler için canla başla mücadele verdi. Yardım için deprem bölgesine giden isimlerden biri de Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan idi. Oyuncu Yağmur Atacan ve arkadaşları 15 arazi aracıyla depremden etkilenen Hatay'a gitmişti. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ve beraberindeki arkadaşları 4 gün boyunca sabahlara kadar köylere yardım taşıdı. Görevini tamamlayıp evine dönen Yağmur Atacan sosyal medyada yıkılmış bir binayı paylaşarak duygularını paylaştı.