Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan: Kafamı dağıtmaya çalışıyorum, olmuyor

Türkiye, büyük yıkımların yaşandığı 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin ardından tek yürek oldu yaralarını hep birlikte sarıyor. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları 9. günde de devam ederken tüm Türkiye ile birlikte ünlü isimler de depremzedeler için seferber oldu. Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan da destek için deprem bölgesine koşmuştu.