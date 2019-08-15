Pınar Altuğ'un eski hali şoke etti! Pınar Altuğ'u hiç böyle görmediniz...

Pınar Altuğ'un bu halini görenler inanamadı. Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait fotoğrafının ortaya çıkmasıyla hayranları şaşkınlık yaşadı. 44 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri. Her paylaşımı olay olan Pınar Altuğ, bu kez eski haliyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında girdi. Pınar Altuğ'un yıllar önceki halini gören hayranlarının bir kısmı 'Hiç değişmemişsiniz!', 'Bakışlarınız hala aynı' yorumları yaparken diğer hayranları ise ünlü oyuncunun oldukça değiştiğini belirtti. Yıllardır ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz Pınar Altuğ yine güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Pınar Altuğ ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...