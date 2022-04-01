Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:44

Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ köpek sevdiği anları paylaştı. Pınar Altuğ'un takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıt sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Viral olan videoya takipçilerinden yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o paylaşımı…