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Haberler Galeri Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 11:44

Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ köpek sevdiği anları paylaştı. Pınar Altuğ'un takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıt sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Viral olan videoya takipçilerinden yorum yağdı. İşte Pınar Altuğ'un çok konuşulan o paylaşımı…

Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ köpek sevdiği anları paylaştı. Ünlü oyuncuya yorum yağdı. Pınar Altuğ'un takipçisinden gelen yoruma verdiği yanıt sosyal medyada dikkat çekti.

Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!

Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtlarla dikkat çekiyor. Hayvan sevgisiyle de tanınan Altuğ köpek sevdiği anları paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

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Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!

Bazı takipçileri köpeği öpmesini ve yüzüne yakın olmasını garipsedi. Bir takipçi "Ben de hayvan severim ama köpeğe yüzümü yalatmaya karşıyım" dedi.

Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!

Pınar Altuğ bu yoruma "Ben karşı değilim ama hoşlanmıyorum ve yalatmıyorum" yanıtı verince dikkat çekti.

Köpeğiyle poz veren Pınar Altuğ takipçisine öyle bir cevap verdi ki | Video

Pınar Altuğ’un paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada kısa sürede viral oldu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

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