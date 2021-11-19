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Haberler Galeri Pınar Altuğ'un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:51

Pınar Altuğ'un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan'a "Babasının kopyası" yorumları yağdı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ son olarak kızı Su ve eşi Yağmur Atacan ile birlikte gittikleri basketbol maçından paylaşımda bulundu. 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası" demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan...

Pınar Altuğ’un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

Sosyal medyanın beğenilerek takip edilen ünlü isimlerinden bir de Pınar Altuğ. Yaptığı paylaşımlara hayranlarından beğeni yağan Pınar Altuğ son olarak nostalji paylaşımlarıyla gündem olmuştu.

Pınar Altuğ’un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı.

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Pınar Altuğ’un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştiren Pınar Altuğ mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Pınar Altuğ’un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

2009 yılında kızları Su Atacan'ı kucaklarına alan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çifti sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden.

Pınar Altuğ’un paylaşımına kızı Su damga vurdu! Su Atacan’a Babasının kopyası yorumları yağdı!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

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