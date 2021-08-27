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Haberler Galeri Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı
Giriş Tarihi: 27.08.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021 10:23

Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Şimdilerde eşi ve kızı ile Marmaris Selimiye'de tatilde olan Pınar Altuğ son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Altuğ, Instagram hesabından eşiyle paylaştığı fotoğrafına "Çok kalp" yorumunda bulundu. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da yer aldı.

Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Pınar Altuğ'un teknede eşi Yağmur Atacan'la çekildiği bikinili pozu sosyal medyayı salladı. Her yaz olduğu gibi bu yaz da tekne tatili yapan Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan Instagram pozlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Aralarındaki 8 yaş farkla sosyal medyada eleştirilere maruz kalan Pınar - Yağmur çifti uzun yıllardır evliliklerini mutlu şekilde sürdürüyor.

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Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da tekneleri ile mavi tura açılan Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'dan yeni poz geldi. Su adında bir kız evladı olan ünlü çiftin fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı.

Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Altuğ, Instagram hesabından eşiyle paylaştığı fotoğrafına "Çok kalp" yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da yer aldı.

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