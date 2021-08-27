Pınar Altuğ’un tekne paylaşımına yorum yağdı! Kayınvalidesi kayıtsız kalmadı

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Şimdilerde eşi ve kızı ile Marmaris Selimiye'de tatilde olan Pınar Altuğ son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Altuğ, Instagram hesabından eşiyle paylaştığı fotoğrafına "Çok kalp" yorumunda bulundu. Pınar Altuğ'un Instagram'dan paylaştığı fotoğrafa yorum yapanlar arasında kayınvalidesi Nurdan Beykont da yer aldı.