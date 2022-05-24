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Haberler Galeri Pis Yedili'nin Albino PC'si son hali ile şoke etti! Genç oyuncu Ahmet Yıldırım 'Yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 09:00

Pis Yedili'nin Albino PC'si son hali ile şoke etti! Genç oyuncu Ahmet Yıldırım 'Yok artık' dedirtti!

"Pis Yedili" dizisi, bir döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyordu. Dizide liseli gençler olarak boy gösteren oyuncuların değişimleri merak ediliyor, sık sık sosyal medyada araştırılıyor. Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. O isimlerden biri de "Pis Yedili" dizisinde canlandırdığı Albino karakteriyle Ahmet Yıldırım oldu. 'PC' lakabıyla, zeki bir lise öğrencisini canlandıran Ahmet Yıldırım, diziden sonra ekranlardan elini eteğini çekti. İşte Pis Yedili'nin Albino PC'si Ahmet Yıldırım'ın merak edilen gerçek hali ve Pis Yedili'nin oyuncularının yıllar içindeki değişimleri...

Pis Yedili’nin Albino PC’si son hali ile şoke etti! Genç oyuncu Ahmet Yıldırım ’Yok artık’ dedirtti!

Pis Yedili dizisindeki albino bir genci canlandıran PC rolündeki Ahmet Yıldırım'ı çoğu kişi albino sansa da aslında Ahmet Yıldırım özel bir makyajla bu hale getirilmişti.

Pis Yedili’nin Albino PC’si son hali ile şoke etti! Genç oyuncu Ahmet Yıldırım ’Yok artık’ dedirtti!

Ahmet'in gerçek halini görenler gözlerine inanamıyor.

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Pis Yedili’nin Albino PC’si son hali ile şoke etti! Genç oyuncu Ahmet Yıldırım ’Yok artık’ dedirtti!

Dizinin ilk bölümünden itibaren hiç kısa kollu kıyafet giymemişti.

Pis Yedili’nin Albino PC’si son hali ile şoke etti! Genç oyuncu Ahmet Yıldırım ’Yok artık’ dedirtti!

PC'nin yazın ortasında bile uzun kollu kıyafetlerle gezmesi makyajın sadece yüzüne uygulanmasıyla ilgili.

Pis Yedili’nin Albino PC’si son hali ile şoke etti! Genç oyuncu Ahmet Yıldırım ’Yok artık’ dedirtti!

İşte Ahmet Yıldırım'ın yani Pis Yedili'deki adı ile PC'nin dizideki hali ve gerçek hali...

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