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Haberler Galeri Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak estetikle bambaşka biri oldu! Değişimi 'Yok artık' dedirtti!
Giriş Tarihi: 18.11.2021 14:41 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 14:42

Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak estetikle bambaşka biri oldu! Değişimi 'Yok artık' dedirtti!

Ekranların unutulmayan gençlik dizilerinden olan Pis Yedili oyuncularının değişimi ile son dönemde sıkça gündeme geliyor. Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor. Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali...

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı Güneş Zavrak estetikle bambaşka biri oldu! Değişimi ’Yok artık’ dedirtti!

2011-2014 yılları arasında yayınlanan Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Dilkopat karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Güneş Zavrak, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı Güneş Zavrak estetikle bambaşka biri oldu! Değişimi ’Yok artık’ dedirtti!

Ekranların unutulmayan gençlik dizilerinden olan Pis Yedili oyuncularının değişimi ile son dönemde sıkça gündeme geliyor. Yayınlanan tekrar bölümleri ile de büyük ilgi gören Pis Yedili'nin oyuncuları aradan geçen 10 yılda öyle bir değiştiler ki tanımak neredeyse imkansız oluyor.

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Pis Yedili’nin Dilkopat’ı Güneş Zavrak estetikle bambaşka biri oldu! Değişimi ’Yok artık’ dedirtti!

Bu isimlerden biri de Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça değişen Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı Güneş Zavrak estetikle bambaşka biri oldu! Değişimi ’Yok artık’ dedirtti!

İşte Pis Yedili'nin Dilkopat'ı Güneş Zavrak'ın estetikli hali...

Pis Yedili’nin Dilkopat’ı Güneş Zavrak estetikle bambaşka biri oldu! Değişimi ’Yok artık’ dedirtti!

Başrollerini Eda Ece, Kadir Doğulu, Halil Babür gibi isimlerin paylaştığı Pis Yedili dizisinde hayat verdiği Dilkopat karakteriyle tanınan genç oyuncu Güneş Zavrak, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

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