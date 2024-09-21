Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
12:11
Pis Yedili'nin Orço'sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş'ın saçına aklar düştü... İşte Orço'nun son hali!
Kadir Doğulu ile Eda Ece'nin başrollerinde olduğu 2011- 2014 yılları arasında ekranlara gelen Pis Yedili dizisinin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Döneminin en sevilen dizilerinden biri olan 'Pis Yedili' oyuncu kadrosu ile de oldukça sevilmişti. Pis yedili oyuncularının aradan geçen yıllarda yaşadığı değişim dudak uçuklatacak türden oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Orço'yu canlandıran Burak Alkaş öyle bir değişti ki görenler inanamıyor. İşte şimdilerde 41 yaşında olan Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali...