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Haberler Galeri Pis Yedili'nin Orço'sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş'ın saçına aklar düştü... İşte Orço'nun son hali!
Giriş Tarihi: 21.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 12:11

Pis Yedili'nin Orço'sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş'ın saçına aklar düştü... İşte Orço'nun son hali!

Kadir Doğulu ile Eda Ece'nin başrollerinde olduğu 2011- 2014 yılları arasında ekranlara gelen Pis Yedili dizisinin oyuncuları şimdi ne yapıyor? Döneminin en sevilen dizilerinden biri olan 'Pis Yedili' oyuncu kadrosu ile de oldukça sevilmişti. Pis yedili oyuncularının aradan geçen yıllarda yaşadığı değişim dudak uçuklatacak türden oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Orço'yu canlandıran Burak Alkaş öyle bir değişti ki görenler inanamıyor. İşte şimdilerde 41 yaşında olan Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali...

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü... İşte Orço’nun son hali!

Aradan geçen 10 yılda Pis Yedili oyuncuları nasıl değişti? Merak edilenlerden biri de Pis Yedili'nin Orço'su oldu...

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü... İşte Orço’nun son hali!

Bir döneme damga vuran gençlik dizisi Pis Yedili oyuncularını da ünlü etmişti. Pis Yedili'nin genç yıldızları aradan geçen yıllarda nasıl değişti?

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Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü... İşte Orço’nun son hali!

Başrollerinde Bayrampaşalı ve Cimbom rolleri ile Kadir Doğulu ve Eda Ece'nin bulunduğu dizi Pis Yedili'nin oyuncuları şimdi ne yapıyor?

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü... İşte Orço’nun son hali!

Dizide Pis Yedili'nin Orço'su olaran yıldızı parlayan isimlerden biri de Burak Alkaş idi.

Pis Yedili’nin Orço’sunu şimdi tanımak neredeyse imkansız! Burak Alkaş’ın saçına aklar düştü... İşte Orço’nun son hali!

Pis Yedili'nin sevilen karakteri Orço'yu canlandıran Burak Alkaş'ın son hali görenleri şaşırttı.

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