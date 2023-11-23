Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Alay konusu oldu!

Eylül Öztürk, 2017 yılına kadar İstanbul'da bir çatı katında yaşadı. Dilan Polat ve Engin Polat'la tanıştıktan sonra servet yaptı. Eylül Öztürk ile eşi Kenan Öztürk'ün paraları yurt dışına kaçırdığı iddia ediliyor. ABD'de 11 mülk aldı. Malikanesine taşındı. ABD'ye kaçan Eylül Öztürk'ün Manhattan'da Central Park manzaralı bir rezidans dairesi de var. Eylül Öztürk son olarak ise MASAK hesaplarını inceleyince ne yapacağını şaşırdı. 3 yardımcısı olmasına rağmen kendisi ütü yaptı. Instagram'dan paylaştı. Sosyal medyada yorumlar patladı. İşte o detaylar...