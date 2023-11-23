Polatgiller kankalarını panikletti! Eylül Öztürk ABD’deki malikanesinde ütü yaparken poz verdi! Alay konusu oldu!

Dilan Polat, Engin Polat çiftiyle bir dönem samimiyeti dikkat çeken sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk'ün kısa sürede akıl almaz zenginliği magazin gündeminde yer aldı. Eylül Öztürk, hakkında ortaya atılan "ABD'de peşin parayla 11 daire aldı" iddiası ortalığı karıştırdı. Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması, diğer fenomenlere kadar uzandı. 600'den fazla fenomen mercek altına alındı. Kara paradan tutuklanan Polatgiller, kankalarını panikletti! 6 yılda köşeyi dönen Eylül Öztürk de ABD'deki malikanesinin havuzunda değil bu kez odada ütü yaparken poz verdi!