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Haberler Galeri Polise "Seni yerler koçum!" diyen Dilan Çıtak'tan bol duygu sömürülü, bol ağlamalı video geldi!
Giriş Tarihi: 19.09.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 08:23

Polise "Seni yerler koçum!" diyen Dilan Çıtak'tan bol duygu sömürülü, bol ağlamalı video geldi!

İbrahim Tatlıses'in kendi gibi şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses, bindiği uçakta çıkardığı rezalet ile gündeme gelmişti. Adeta uçağı birbirine katan ve sonrasında kara listeye alınan Dilan Çıtak'ın polislere hakarette bulunduğu görüntüler de büyük tepki çekmişti. Kedisini pusetten çıkarıp kucağına alarak kurallara uymayan Dilan Çıtak, kabin memuruna saldırmış, sonrasında gelen polis memuruna ise, "Seni yerle koçum! Ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" gibi sözlerle sataşmıştı. Akıl almaz tavırlarıyla eleştiri oklarını üzerine çeken Dilan Çıtak'tan olayı farklı yönlere çektiği, ağlamalı bir video geldi ama sosyal medya kullanıcılarından "Gözyaşların seni haklı çıkarmıyor Dilan" yorumları yağdı...

Polise Seni yerler koçum! diyen Dilan Çıtak’tan bol duygu sömürülü, bol ağlamalı video geldi!

Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın Bodrum - İstanbul seferini yapan uçakta skandal bir olay yaşandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, uçağı adeta savaş alanına çevirdi.

Polise Seni yerler koçum! diyen Dilan Çıtak’tan bol duygu sömürülü, bol ağlamalı video geldi!

Uçak, İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak Tatlıses'e ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Dilan Çıtak, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

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Polise Seni yerler koçum! diyen Dilan Çıtak’tan bol duygu sömürülü, bol ağlamalı video geldi!

Uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Çıtak'ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı. Ancak ikili arasında tartışma yaşandı.

Polise Seni yerler koçum! diyen Dilan Çıtak’tan bol duygu sömürülü, bol ağlamalı video geldi!

Olay nedeniyle pilot, uçağa polis ekiplerini çağırdı. THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi oldu.

Polise Seni yerler koçum! diyen Dilan Çıtak’tan bol duygu sömürülü, bol ağlamalı video geldi!

Kabin memuruna saldıran Dilan Çıtak olay sonrası kara listeye alındı.

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