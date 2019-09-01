Pop müziğin mimarı Bozkurt İlham Gencer: Ajda Pekkan benim yanımda yetişti



AJDA PEKKAN BENİM YANIMDA YETİŞTİ

- Sizin işlettiğiniz Çatı Caz Kulüp pek çok popüler ismin müziğe giriş yapmasına vesile oldu... O günleri anlatır mısınız biraz?

- Ajda Pekkan ve Emel Sayın Çatı'dan yetişti. Daha önceleri müzik alanında isim yapan Ayten Alpman Çatı'da okudu. Bir nevi gayriresmi pop müzik konservatuvarı oldu orası. Ayten Alpman'la arkadaşlık yaptık, sonra evlendik. Onu da ben yetiştirdim. Hocası ve kocası oldum. Hocası iken her şey iyi ve güzeldi. Kocası olunca geçinemedik. İki çocuğumuz var, Allah rahmet eylesin. Cem Karaca'yı Çatı'ya babası getirmişti. Annesi Toto Karaca; "Al bunu adam et. Evde çok bağırıyor. Senin yanında bağırsın" dedi. Ben de aldım hemen sahneye çıkardım. Rahmetli söylerdi, "Bize mikrofon tutmasını İlham ağabey öğretti' diye. Hatta ölmeden üç ay önce bir televizyon programında beraberdik. Orada vasiyet etmişti: "İlham Abi, ben senden önce ölürsem, tabutum câmiye giderken ve camide namazım kılındıktan sonra tabutumu alkışlatma." Ben de ona aynı şeyi söyledim: "Ben senden önce ölürsem sen de beni alkışlatma." O benden önce öldü ve vasiyetini yerine getirdim. Alkışları engelledim.