Giriş Tarihi: 31.12.2022 07:24

Popstar Mehtap’ın büyük değişimi! Mehtap Yılmaz bambaşka biri oldu! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor. Mehtap Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafları görenler, şarkıcının değişimi karşısında büyük şaşkınlık yaşıyor. Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başarmış; sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Mehtap Yılmaz, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile takipçilerine 'bambaşka biri oldu' yorumları yaptırıyor. Mehtap yaptığı paylaşımlarla sosyal medya ilgi odağı. Yılmaz sosyal medya gündemine damga vurdu. İşte Mehtap Yılmaz'ın inanılmaz değişimi…