Türkiye'nin en iyi haber sitesi

ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı bakın kim çıktı!

Giriş Tarihi: 10.04.2018 10:47 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 10:53
  • 1
  • 13
ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!

İngiliz medyası (33) ile evlenmeye hazırlanan 'ın (36) hayatını didik didik ediyor.

  • 2
  • 13
ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!

Şimdi de Markle'ın 13 yaşındaki çocukluk aşkının fotoğrafı yayınlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 13
ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!

Birlikte olmaya başladıkları ilk günden bu yana magazin basını her hareketleriyle meşgul eden İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küçük prensi Harry ile Amerika'nın iddialı yapımlarından Suits dizisinin Rachel Zane'i çiftinin 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

  • 4
  • 13
ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!

Prenses adayının hayatını mercek altına alan İngiliz medyası şimdi de 'ın ilk sevgilisinin fotoğrafını yayınlandı.

  • 5
  • 13
ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!

Markle, ile tanışmadan yıllar önce bir röportajında, ilk aşkının 13 yaşında olduğunu açıklamıştı.

  • 6
  • 13
ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!

O ismin Joshua Silverstein olduğu ortaya çıktı. 36 yaşındaki Joshua Silverstein rap müzikle uğraşıyor.

  • 7
  • 13
ile evlenmeye hazırlanan 'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'nin çocukluk aşkı ortaya çıktı!
BİZE ULAŞIN