Birlikte olmaya başladıkları ilk günden bu yana magazin basını her hareketleriyle meşgul eden İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küçük prensi Harry ile Amerika'nın iddialı yapımlarından Suits dizisinin Rachel Zane'i Meghan Markle çiftinin 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.