İngiliz medyası Prens Harry (33) ile evlenmeye hazırlanan Meghan Markle'ın (36) hayatını didik didik ediyor. Şimdi de Markle'ın 13 yaşındaki çocukluk aşkının fotoğrafı yayınlandı. Birlikte olmaya başladıkları ilk günden bu yana magazin basını her hareketleriyle meşgul eden İngiliz Kraliyet Ailesi'nin küçük prensi Harry ile Amerika'nın iddialı yapımlarından Suits dizisinin Rachel Zane'i Meghan Markle çiftinin 19 Mayıs'taki düğünleri yaklaştıkça sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Prenses adayının hayatını mercek altına alan İngiliz medyası şimdi de Meghan Markle'ın ilk sevgilisinin fotoğrafını yayınlandı. Markle, Prens Harry ile tanışmadan yıllar önce bir röportajında, ilk aşkının 13 yaşında olduğunu açıklamıştı. O ismin Joshua Silverstein olduğu ortaya çıktı. 36 yaşındaki Joshua Silverstein rap müzikle uğraşıyor.