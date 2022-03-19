Giriş Tarihi: 19.03.2022 19:36 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 19:36

‘Psikopat bir anne olacağım’ diyen Rihanna alışverişte görüntülendi! Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’nın bebeğinin cinsiyeti alışverişte belli oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, daha önce yakın arkadaşı olan şarkıcı ASAP Rocky ile iki yıldır birliktelik yaşıyor. Uzun yıllar süren arkadaşlıkları aşka dönüşen ASAP Rocky ve Rihanna, şimdilerde bir de bebek bekliyor. Daha önce hakkında çıkan 'hamile' dedikodularına karşı sessizliğini koruyan ünlü şarkıcı, artık hamileliğini gizlemiyor, hatta Rihanna bir de karnını açıkta bırakan kıyafetlerle magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz gün bebeği için alışverişe çıktı. Henüz bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Rihanna, yaptığı alışverişte bebeğinin cinsiyetini istemeden de olsa ortaya çıkardı. İşte dünyaca ünlü yıldızın bebeğinin cinsiyeti!