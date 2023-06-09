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Haberler Galeri Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:58

Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!

"Duy Beni" dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde "Veda Mektubu" ile seyirci karşısına çıkıyor. Yoğun iş temposuna bir dergi çekimi içi ara veren Soytürk, röportaj için geldiği Bodrum'da kısa bir tatil yaptı. Yeşil bikinisiyle kendini kumsala atan güzel oyuncu, hem poz verdi hem de dans etti. O anlarda objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, fit fiziğiyle tüm gözleri üzerine çekti. İşte yeşil bikinisiyle ortalığı kasıp kavuran Rabia Soytürk'ün o pozları...

Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, son dönemde kariyerindeki yükselişle ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Soytürk, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Fester Abdü ile Bebek'te görüntülenmişti.

Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!

Objektiflere poz verdikten sonra soruları yanıtlayan güzel oyuncu, "İzin günüm. Kahve içmeye çıktık, güzel vakit geçiriyoruz. Onun dışında bir şey yaptığımız yok" demişti.

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Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!

"Sezon finali sonrası bir tatil planı olacak mı? Yoksa çalışmaya devam mı?" sorusuna Soytürk, "Belki olabilir. Gönül ister ki Alaçatı, kum, güneş" yanıtını vermişti.

Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!

Soytürk, ilişkisi hakkında ise "Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor İstanbul'a. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş vaktimiz varken beraber vakit geçiriyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!

"Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?" sorusu yöneltilen Abdü ise "Antalya-İstanbul mesafesi uçakla bir saat zaten. Hatta ben geliyorum, Rabia beni bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor bize" karşılığını vermişti.

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