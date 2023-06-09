Giriş Tarihi: 09.06.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 10:58

Rabia Soytürk yeşil bikinisiyle kumsalda şov yaptı! Dans edip poz verdi ortalığı kasıp kavurdu!

"Duy Beni" dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan ünlü oyuncu Rabia Soytürk, şimdilerde "Veda Mektubu" ile seyirci karşısına çıkıyor. Yoğun iş temposuna bir dergi çekimi içi ara veren Soytürk, röportaj için geldiği Bodrum'da kısa bir tatil yaptı. Yeşil bikinisiyle kendini kumsala atan güzel oyuncu, hem poz verdi hem de dans etti. O anlarda objektiflere yansıyan Rabia Soytürk, fit fiziğiyle tüm gözleri üzerine çekti. İşte yeşil bikinisiyle ortalığı kasıp kavuran Rabia Soytürk'ün o pozları...