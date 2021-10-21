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Haberler Galeri Rafet El Roman'ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop'un zor anları! Podyumda yere kapaklandı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 08:04 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 08:07

Rafet El Roman'ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop'un zor anları! Podyumda yere kapaklandı!

Moda tasarımcısı Deniz Albayrak, önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan Sheraton Otel'de bir defile düzenledi. Defilenin baş mankeni ise 44 yaşındaki deneyimli isim Tuğba Altıntop'tu. Rafet El Roman'ın eski eşi olarak da bilinen Tuğba Altıntop podyumda zor anlar yaşadı. Podyuma çıktığı sırada ayağı takılan Tığba Altıntop, yere düşerek büyük bir kazanın eşiğinden döndü. Yerde ayakkabılarını ayağından çıkararak kenara atan deneyimli manken Tuğba Altıntop, podyumda yürümeye devam ederek bütün alkışları topladı. Geceye taşıdığı yeşil elbise ile damga vuran Tuğba Altıntop'un yıllara meydan okuyan güzelliği ise konuşulanlardan oldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Rafet El Roman’ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop’un zor anları! Podyumda yere kapaklandı!

Moda tasarımcısı Deniz Albayrak, önceki akşam Beyoğlu'nda bulunan Sheraton Otel'de bir defile düzenledi. 'Güçlü kadın' temasıyla yola çıkılan etkinlikte; 'Kadın ve Kadın' adlı haute couture defilesinde 15 kadın ve 15 erkek manken podyuma çıktı.

Rafet El Roman’ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop’un zor anları! Podyumda yere kapaklandı!

Defilenin baş mankeni ise oyuncu Tuğba Altıntop'tu. Altıntop, gecede yeşil bir elbise ve bir gelinlik giydi.

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Rafet El Roman’ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop’un zor anları! Podyumda yere kapaklandı!

Rafet El Roman'ın eski eşi olarak da bilinen Tuğba Altıntop podyumda zor anlar yaşadı. Podyuma çıktığı sırada ayağı takılan Tığba Altıntop, yere düşerek büyük bir kazanın eşiğinden döndü.

Rafet El Roman’ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop’un zor anları! Podyumda yere kapaklandı!

Yerde ayakkabılarını ayağından çıkararak kenara atan deneyimli manken Tuğba Altıntop, podyumda yürümeye devam ederek bütün alkışları topladı. Geceye taşıdığı yeşil elbise ile damga vuran Tuğba Altıntop'un yıllara meydan okuyan güzelliği ise konuşulanlardan oldu.

Rafet El Roman’ın eski eşi deneyimli manken Tuğba Altıntop’un zor anları! Podyumda yere kapaklandı!

Tuğba Altıntop ve ünlü modacı Deniz Albayrak, defile sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Altıntop, "Kadın dünyanın var oluşumdan beri var. Ve dünyanın sonuna kadar her daim var olacaktır. Kadına şiddete her zaman hayır. Önemli olan bugünün anlam ve önemidir. Deniz Albayrak'ın düzenlemiş olduğu defilede bulunmak bemim gerçekten büyük onur" dedi.

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