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Haberler Galeri Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!
Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 08:10

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!

Rafet El Roman'ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, yaptırdığı estetiklerle artık bambaşka biri oldu. Tuğba Altıntop'u görenler yıllar içindeki değişimi karşısında adeta şoke oluyor. Altıntop'un kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'da bir dönem yaptırdıkları estetiklerle gündem olmuşlardı. Eski manken şimdilerde ise müzikle ilgileniyor. Tuğba Altıntop'un görüntüsünün yıllar içinde bu kadar değişmesi takipçilerini çok şaşırttı. Değişimiyle gündem oldu. İşte yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğba Altıntop'un büyük değişimi…

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!

Eski manken yeni şarkıcı Tuğba Altıntop'u görenler asla tanıyamadı. Rafet El Roman'ın çocuklarının annesi Tuğba Altıntop değişimiyle gündem oldu. Estetikli hali çok konuşuldu.

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!

Tuğba Altıntop, iki yıl önce bir tekne kazasında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın son bestesi 'Hüzün Hoş Geldin'i yorumlamıştı.

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Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!

Şarkıcı, "Hayat bana fazla adil davranmadı. Acılarımla yoğruldum, büyüdüm ve olgunlaştım.

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!

Bu dönemde karşıma çıkan bu şarkı, bana yeniden 'can' oldu. Şimdi Anka Kuşu misali küllerimden doğuyorum" şeklinde konuşmuştu.

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!

Tuğba Altıntop, sosyal medyada gündem oldu. Altıntop'un yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Bazı takipçileri 'bu Tuğba mı?' yorumları yaptı.

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