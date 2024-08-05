Giriş Tarihi: 05.08.2024 08:02
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
08:10
Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dibine vurdu! O artık bambaşka biri oldu!
Rafet El Roman'ın eski eşi manken Tuğba Altıntop, yaptırdığı estetiklerle artık bambaşka biri oldu. Tuğba Altıntop'u görenler yıllar içindeki değişimi karşısında adeta şoke oluyor. Altıntop'un kızları Su El Roman ve Şevval El Roman'da bir dönem yaptırdıkları estetiklerle gündem olmuşlardı. Eski manken şimdilerde ise müzikle ilgileniyor. Tuğba Altıntop'un görüntüsünün yıllar içinde bu kadar değişmesi takipçilerini çok şaşırttı. Değişimiyle gündem oldu. İşte yıllar önce geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası bir dizi estetik operasyon geçiren Tuğba Altıntop'un büyük değişimi…