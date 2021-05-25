Rafet El Roman’ın kendi gibi şarkıcı kızı Su El Roman mayolu pozuyla mest etti! Sosyal medyayı çalkaladı!

Rafet El Roman'ın olaylı bir şekilde boşandığı manken Tuğba Altıntop'tan olan kızları Su El Roman ve Şevval El Roman şimdilerde güzellikleriyle dikkat çeken iki genç kız. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında girmeyi başaran kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman değişimleri ile şaşırtıyor. Küçük denecek yaşta geçirdikleri estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüşen kız kardeşler Su El Roman ve Şevval El Roman'ın sosyal medyada da oldukça fazla takipçileri var. Düzgün fiziği ile dikkat çeken Su El Roman'ın son paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Su El Roman'ın mayolu pozu olay yarattı. İşte oldukça iddialı olan Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın mayolu pozları...