Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

"NÖROLOJİK PROBLEMİM VAR"

Özer sağlık sorunuyla ilgili esprili bir yanıt vererek, "Nörolojik bir problemim var. 'Çok iyi bir nörolog rica ederim' diye söylermişim! Espri bir tarafa; iyiyim, daha da iyi olacağım" dedi.