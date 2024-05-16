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Haberler Galeri Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 23:09

Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşadı. Zerrin Özer, Darülceze'de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görüp taburcu oldu. Ünlü şarkıcı rahatsızlığından aylar sonra bir nikah töreninde görüntülendi. Yaşadığı rahatsızlıklar sonrası ilk kez gazetecilere sağlık durumunu açıklayan şarkıcı, hayranlarını korkuttu. İşte Zerrin Özer'in o açıklaması!

Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

Usta sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz aylarda omurilik ameliyatı geçirdi. Ameliyattan sonra sağlık sorunları yaşayan Zerrin Özer, Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezine yattı.

Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Artan kaygı bozukluğu nedeniyle de tedavi gören şarkıcı, aylar sonra ilk kez görüntülendi.

Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer aylar sonra ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

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Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

NİKAH TÖRENİNE KATILDI

Özer, "Basit Numaralar" adlı şarkısının yazarı Mustafa Arapoğlu'nun nikâh törenine katıldı. Özer burada nikah şahitliği de yaptı.

Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

"NÖROLOJİK PROBLEMİM VAR"

Özer sağlık sorunuyla ilgili esprili bir yanıt vererek, "Nörolojik bir problemim var. 'Çok iyi bir nörolog rica ederim' diye söylermişim! Espri bir tarafa; iyiyim, daha da iyi olacağım" dedi.

Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

"ONLAR BENİM HER ŞEYİM"

Ünlü şarkıcı, bu süreçte kendisine destek veren sevenlerine de teşekkür ederek, "Sevenlerimin yazdığı o muhteşem yorumlara bakıyorum. Onlar her şeyim" diye konuştu.

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