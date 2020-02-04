Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor. Ramo'da en dikkat çeken isimlerden biri de İlker Aksum. Ramo'da Hasan karakterini canlandıran İlker Aksum'un takipçileri ünlü oyuncunun sevgilisi görünce şaşırıyor. Birçok kişi Aksum'un ünlü mankenle birlikte olduğunu bilmiyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan İlker Aksum sevgilisiyle bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. İşte Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…