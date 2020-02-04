Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Ekran serüvenine yeni başlayan Ramo'nun 4. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, Ramo'nun düğününü basar. Tıpkı Ramo'nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi Hasan'ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan'ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan'la karşı karşıyadır. Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı 'Ramo' dizisinde en çok dikkat çeken isimlerden biri de İlker Aksum. Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri tarafından çok beğenilen ünlü oyuncunun sevgilisinin ünlü bir manken olduğunu görenler çok şaşırıyor. Birçok kişi İlker Aksum'un sevgilisinin kim olduğu bilmiyordu. Sosyal medyadan bol bol fotoğraf paylaşan ünlü çift yaptıkları paylaşımlarla büyük bir beğeni topluyor. Merak edenler için İlker Aksum ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…