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  • Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!

’nun ’ı ’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizide '' karakterine can veren dışında , , , Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor. 'da en dikkat çeken isimlerden biri de İlker Aksum. Ramo'da karakterini canlandıran İlker Aksum'un takipçileri ünlü oyuncunun sevgilisi görünce şaşırıyor. Birçok kişi Aksum'un ünlü mankenle birlikte olduğunu bilmiyordu. Sosyal medyayı aktif kullanan İlker Aksum sevgilisiyle bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. İşte Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Giriş Tarihi: 04.02.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 08:30
Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!

Ekran serüvenine yeni başlayan 'nun 4. yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. İstanbul mafyasının hükmünü her iki taraf da yerine getirmiş, sulhu sağlamak için nikah hazırlıklarına başlamıştır. Herkes suların durulduğunu düşünürken, Halef ve Neslihan adım adım planlarını gerçekleştirip Ceyhan'ı cezaevinden kaçırır. Nikah günü gelip çatar. Fatoş tüm bu olan bitene dayanamayıp Boz'u arar. Gelip onu kurtarmasını ister. Diğer tarafta ise Ceyhan, 'nun düğününü basar. Tıpkı Ramo'nun kardeşini öldürdüğü gibi, o da abisi 'ı öldürecektir. Hasan ise olan bitenden habersiz, Ceyhan'ın kurduğu tuzağa düşmüş, tek başına ateş çemberinin arasında kalmıştır. Ramo çaresizce Ceyhan'la karşı karşıyadır. Başrollerini ve 'in paylaştığı 'Ramo' dizisinde en çok dikkat çeken isimlerden biri de . Sosyal medyayı aktif kullanan ve takipçileri tarafından çok beğenilen ünlü oyuncunun sevgilisinin ünlü bir manken olduğunu görenler çok şaşırıyor. Birçok kişi İlker Aksum'un sevgilisinin kim olduğu bilmiyordu. Sosyal medyadan bol bol fotoğraf paylaşan ünlü çift yaptıkları paylaşımlarla büyük bir beğeni topluyor. Merak edenler için İlker Aksum ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!

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Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!
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Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!
Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!
Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!

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Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’un sevgilisi bakın kim çıktı!
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