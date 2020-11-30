Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Şu sıralar Ramo dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti Pakistan'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...