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Haberler Galeri Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ramo'nun Sibel'i anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ünlü oyuncu , dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Şu sıralar Ramo dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Esra Bilgiç, paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti 'a kadar uzanan Esra Bilgiç, Urduca öğrenmeye başlamıştı. Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Giriş Tarihi: 30.11.2020 08:06 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 13:14
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ünlü oyuncu , dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Şu sıralar Ramo dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu , paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Ramo'nun Sibel'i yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem olmuştu.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

'da canlandırdığı Halime Hatun rolüyle şöhreti 'a kadar uzanan , Urduca öğrenmeye başlamıştı.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç anlattıklarıyla hayranları şaşırttı!... Güzel oyuncu Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Pakistanlılar, kendi dillerini öğrenen ünlü oyuncuya mesaj yağmıştı. son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı.

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