Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı

Salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicileri aksiyon ve aşk dolu bir dünyanın içine çeken Ramo, bu akşam 6. Bölümüyle ekranlara geliyor. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç, Ramo dizisinde en çok dikkat çeken isim oldu. Esra Bilgiç'in hayatını merak konusu oldu. 1992 yılında Ankara Yenimahalle'de doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazandı. İlk projesi olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı. Londra'daki Royal Academy of Dramatic Arts'ta drama ve ses eğitimi alan Bilgiç, aynı zamanda piyano ve binicilik dersleri de alıyor. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden genç oyuncu, 'Ramo'da Sibel karakterini canlandırıyor. Sosyal medya hesabını takip edenler başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafını görünce çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve diğer ünlü isimlerin çocukluk, gençlik fotoğrafları…