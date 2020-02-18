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  • Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı

’nun ’i bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı

Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizisi bu akşam 6. Bölümüyle ekranlara gelecek. Ramo dizisinin ünlü ismi sosyal medyanın dilinde. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da çok beğeniliyor. Ramo dizisin de karakterini canlandıran oyuncunun performansı tam not aldı. Ramo'nun Sibel'i Yer altı dünyasının patronu Cengiz'in kızı… Aklı başında, iyi eğitim almış, cesur, güçlü bir kadın. Çok sevdiği babasına ve ailesine karşı açılan beklenmedik savaş, Sibel'in hayatını kökten değiştirir. Kim dost kim düşman ayırt edemez. Tüm bu karışıklığın içinde yaşadığı asıl savaş ise ruhundadır. Aşk mı? Nefret mi? Esra Bilgiç sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Güzel oyuncunun hesabını takip edenler başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafını görünce çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve diğer ünlü isimlerin çocukluk, gençlik fotoğrafları…

Giriş Tarihi: 18.02.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 08:46
Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı

Salı akşamları yeni bölümleriyle izleyicileri aksiyon ve aşk dolu bir dünyanın içine çeken , bu akşam 6. Bölümüyle ekranlara geliyor. Ramo'nun 'i , Ramo dizisinde en çok dikkat çeken isim oldu. Esra Bilgiç'in hayatını merak konusu oldu. 1992 yılında Ankara Yenimahalle'de doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkileri bölümünü kazandı. İlk projesi olan 'Diriliş Ertuğrul' dizisindeki Halime Sultan karakteri ile oyunculuk kariyerine başladı. Londra'daki Royal Academy of Dramatic Arts'ta drama ve ses eğitimi alan Bilgiç, aynı zamanda piyano ve binicilik dersleri de alıyor. Şu an İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden genç oyuncu, 'Ramo'da Sibel karakterini canlandırıyor. hesabını takip edenler başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafını görünce çok şaşırıyor. İşte merak edenler için Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç ve diğer ünlü isimlerin çocukluk, gençlik fotoğrafları…

Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı

KIVANÇ TATLITUĞ

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı

ANGELINA JOLIE

Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı
Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı
Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç bu kez çok farklı! Esra Bilgiç’i böyle görenler tanıyamadı

NEHİR ERDOĞAN

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