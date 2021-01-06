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Haberler Galeri Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!

'nun Sibel'i sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!

Ünlü oyuncu , dizisindeki karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Şu sıralar dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Son olarak yer aldığı diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medya hesabından dedikoduları yalanladı. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 13:46
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!

Ünlü oyuncu , dizisindeki karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!

Şu sıralar dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu , sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor.

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!

Son olarak yer aldığı diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılan 'nun Sibel'i sosyal medya hesabından dedikoduları yalanladı.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!

Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı.

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!

'nun Sibel'i meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...

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