HaberlerGaleriRamo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medyada ilgi odağı oldu... Oyuncu Esra Bilgiç merak edileni açıkladı!
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yapmış ekranların aranan oyuncularından olmuştu. Şu sıralar Ramo dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı olmayı başarıyor. Son olarak yer aldığı diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç sosyal medya hesabından dedikoduları yalanladı. Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç son yaptığı açıklamalar ile hakkında çok fazla kişinin bilmediklerini anlattı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç meğer bambaşka bir hayat yaşıyormuş...
Giriş Tarihi: 06.01.2021
13:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
13:46
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ