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Haberler Galeri Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

’nun yıldızı bikinisiyle yaktı geçti… pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu , dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Ramo dizisinde, Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Esra Bilgiç, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in o pozu…

Giriş Tarihi: 15.07.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 17:49
Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

Ünlü oyuncu , dizisindeki Halime Sultan karakterine hayat vererek müthiş bir çıkış yaptı. dizisinde 'la kamera karşısına geçen güzel oyuncu Esra Bilgiç, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle setlere ara verilmesinin ardından evinde karantinaya girmişti. Ramo dizisinde, Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç, seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından soluğu tatilde aldı. hesabından bikinili pozunu paylaşan güzel oyuncu yaktı geçti, adeta sosyal medyayı salladı… Güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Esra Bilgiç, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı. İşte Esra Bilgiç'in o pozu…

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

dizisinde Sibel karakterini canlandıran pozuyla sosyal medyaya damgasını vurdu.

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Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

dizisinde Halime Hatun'u canlandıran başarılı performansıyla hayranlarının beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

'in son paylaşıma kısa süre içerisinde yüz binlerce beğeni topladı.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu pozlarıyla sosyal medyaya damgasını vurmaya devam ediyor. dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Bilgiç, son olarak dizisinde ile başrolleri paylaşıyordu.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

İlk dizisinde dünya çapında tanınan bir isim haline gelen oyuncu, dizisinin Pakistan'da izleyici ile buluşması ile bu ülkede de gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline geldi.

Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç bikinisiyle yaktı geçti… Tatil pozu sosyal medyayı salladı!

Geçtiğimiz günlerde Pakistan'a ait Hello dergisinin Haziran sayısının kapağında yer alan 'e özellikle Asya ülkelerinden büyük bir hayran kitlesine sahip.

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