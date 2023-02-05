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Haberler Galeri RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor
Giriş Tarihi: 05.02.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 12:37

RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara adını altın harflerle yazdırmıştı. Bendeniz, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularına yanıt veren Bendeniz, "Şehrin farklı noktalarında sahneye çıkıyoruz. Son dönemde daha aktif olmaya başladık. Baktık boşluk var, sahneye çıkalım dedik" diyerek güldü. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz, adeta kendine hayran bıraktı. Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor... İşte Bendeniz'in son hali...

RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor

Ünlü şarkıcı Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Bendeniz, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının açıklamaları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Bendeniz, genç görüntüsüyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte hem sahne performansıyla hem de dış görüntüsüyle yıllara meydan okuyan Bendeniz…

RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor

Türkiye onu Bendeniz olarak tanıdı. Gerçek adı Deniz Çelik olan ünlü sanatçı 1973 yılında İsviçre'de dünyaya geldi.

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RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor

Bir arkadaşının doğum gününde şarkı söylerken keşfedildi ve böylece müzik dünyasına adım attı.

RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor

1994 yılında Harun Kolçak ile birlikte Biz adlı bir maxi single albümü yayınladılar. Albümdeki, "Elimde Değil" adlı parça yılın en iyi slow parçaları arasına girdi.

RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor

Bendeniz'in son halini görenler sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

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