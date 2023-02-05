Giriş Tarihi: 05.02.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 12:37

RAP revaçta ama… Şarkıcı Bendeniz hem sahne performansıyla hem de güzelliğiyle adeta yıllara meydan okuyor

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara adını altın harflerle yazdırmıştı. Bendeniz, önceki gece Etiler'de bulunan bir mekanda sahneye çıktı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularına yanıt veren Bendeniz, "Şehrin farklı noktalarında sahneye çıkıyoruz. Son dönemde daha aktif olmaya başladık. Baktık boşluk var, sahneye çıkalım dedik" diyerek güldü. Genç görüntüsüyle dikkat çeken Bendeniz, adeta kendine hayran bıraktı. Şimdilerde 49 yaşında olan Bendeniz'in takipçileri ünlü şarkıcıyı görünce "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor... İşte Bendeniz'in son hali...