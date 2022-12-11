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Haberler Galeri Rapçi Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...
Giriş Tarihi: 11.12.2022 15:17 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 15:19

Rapçi Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...

Türkçe rap dünyasının popüler isimleri arasında yer alan 'Killa Hakan' lakaplı Hakan Durmuş, koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdiği anlaşılan Killa Hakan'ın bağışıklık sistemi çökmüştü. Yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Berlin'de bulunan Sefo, Killa Hakan'ı ziyarette bulundu. Geçmiş olsun mesajlarını ileten Sefo, meslektaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Rapçi Sefo, Killa Hakan’ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...

Massaka, yakın arkadaşı 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş'un yoğun bakım olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuş, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" demişti.

Rapçi Sefo, Killa Hakan’ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...

Almanya'da yaşayan 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalanmıştı. Virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çöken ünlü rapçi, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

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Rapçi Sefo, Killa Hakan’ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...

Son olarak Berlin'de bulunan Rapçi Sefo, meslektaşı Killa Hakan'ı ziyaret etti.

Rapçi Sefo, Killa Hakan’ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...

Geçmiş olsun mesajlarını ileten Sefo, meslektaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.

Rapçi Sefo, Killa Hakan’ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...

Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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