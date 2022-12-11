Rapçi Sefo, Killa Hakan’ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...

Massaka, yakın arkadaşı 'Killa' lakaplı rap şarkıcısı Hakan Durmuş'un yoğun bakım olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuş, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" demişti.