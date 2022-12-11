Giriş Tarihi: 11.12.2022 15:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
15:19
Rapçi Sefo, Killa Hakan'ın son halini paylaştı! Ölümden dönmüştü...
Türkçe rap dünyasının popüler isimleri arasında yer alan 'Killa Hakan' lakaplı Hakan Durmuş, koronavirüse yakalanmıştı. Koronavirüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar verdiği anlaşılan Killa Hakan'ın bağışıklık sistemi çökmüştü. Yaz ayının başında kaldırıldığı hastanede komaya giren Killa Hakan, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Berlin'de bulunan Sefo, Killa Hakan'ı ziyarette bulundu. Geçmiş olsun mesajlarını ileten Sefo, meslektaşıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı.