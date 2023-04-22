Rapçiler genç hayranlarına bayram mesajı verdi! ‘Meğer ne değerli şeymiş’

Rap müziğin sevilen isimleri, bayramın ikinci gününde GÜNAYDIN için bir araya geldi. Ünlü rapçiler, çocukken bayramlarının nasıl geçtiğini, bayram anılarını, harçlıklarıyla neler yaptıklarını anlatıp önemli mesajlar verdi.

KİLLA HAKAN:

"Almanya'da büyüdüm ben. O zamanlar Almanlar pek bilmiyorlardı Ramazanı, orucu... Onlar için bir önemi yoktu. Biz Türkler işe, okula giderdik, işten okuldan geldikten sonra bayramlaşırdık. Bir de tabii misafir işçilerdi ya bizimkiler, iş olsun, aylık gelsin, misafirliğe ihanet etmeyelim, misafiriz burada gibi düşünceleri olurdu, ama yine de oruçlarını tutarlardı. Tabii rahatsız etmeyelim kimseyi, bir şey demeyelim, yiyen yesin diyerek çok saygılı bir şekilde tutarlardı. O zaman daha sıkı bir gurbetçi ortamı vardı. Kreuzberg Türk doluydu. Bayramlarda iyi harçlık aldığımız zamanlar da oluyordu, büyüklerimiz sağ olsun... Bayram günü bayramlıklar giyilirdi, mis gibi tertemiz.

Şimdiki zamanlarda artık Alman bakanlar tweetler atmaya başladı 'Ramazan bayramları mübarek olsun Müslümanların' diye... Yıllar sonra onu da öğrettik, alıştırdık, sağ olsunlar kabul ettiler. Bayram çok güzel, küsler barışıyor, küçükler büyüklerin ellerinden öpüyor, büyükler küçüklere harçlık vererek sevindiriyor. Oruç tutmak da çok sağlıklı vücut için. Bir de o zamanlar bayram pidesi bulmak zordu Berlin'de, Türk dükkanları yoktu, evde anneler yapıyordu. Şimdi Almanya'da Türkiye'ye dair her şey var."