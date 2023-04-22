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Giriş Tarihi: 22.04.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 07:24

Rapçiler genç hayranlarına bayram mesajı verdi! ‘Meğer ne değerli şeymiş’

Rap müziğin 10 popüler ismi GÜNAYDIN için çocukluk günlerine geri döndü ve bayram anılarını anlattı. O günleri heyecanla hatırlayan rapçiler, genç hayranlarına "Bayram kültüründen sıkılmayın, aile büyüklerinizi ziyaret edin. Bu mutluluk size ileride çok güzel anılar bırakacak" diye seslendi

HAKAN UÇ
Rapçiler genç hayranlarına bayram mesajı verdi! ‘Meğer ne değerli şeymiş’

Rap müziğin sevilen isimleri, bayramın ikinci gününde GÜNAYDIN için bir araya geldi. Ünlü rapçiler, çocukken bayramlarının nasıl geçtiğini, bayram anılarını, harçlıklarıyla neler yaptıklarını anlatıp önemli mesajlar verdi.

KİLLA HAKAN:

"Almanya'da büyüdüm ben. O zamanlar Almanlar pek bilmiyorlardı Ramazanı, orucu... Onlar için bir önemi yoktu. Biz Türkler işe, okula giderdik, işten okuldan geldikten sonra bayramlaşırdık. Bir de tabii misafir işçilerdi ya bizimkiler, iş olsun, aylık gelsin, misafirliğe ihanet etmeyelim, misafiriz burada gibi düşünceleri olurdu, ama yine de oruçlarını tutarlardı. Tabii rahatsız etmeyelim kimseyi, bir şey demeyelim, yiyen yesin diyerek çok saygılı bir şekilde tutarlardı. O zaman daha sıkı bir gurbetçi ortamı vardı. Kreuzberg Türk doluydu. Bayramlarda iyi harçlık aldığımız zamanlar da oluyordu, büyüklerimiz sağ olsun... Bayram günü bayramlıklar giyilirdi, mis gibi tertemiz.

Şimdiki zamanlarda artık Alman bakanlar tweetler atmaya başladı 'Ramazan bayramları mübarek olsun Müslümanların' diye... Yıllar sonra onu da öğrettik, alıştırdık, sağ olsunlar kabul ettiler. Bayram çok güzel, küsler barışıyor, küçükler büyüklerin ellerinden öpüyor, büyükler küçüklere harçlık vererek sevindiriyor. Oruç tutmak da çok sağlıklı vücut için. Bir de o zamanlar bayram pidesi bulmak zordu Berlin'de, Türk dükkanları yoktu, evde anneler yapıyordu. Şimdi Almanya'da Türkiye'ye dair her şey var."

Rapçiler genç hayranlarına bayram mesajı verdi! ‘Meğer ne değerli şeymiş’

BURAK KİNG

'BAYRAM SABAHLARI TÜRK TV'LERİNİ İZLERDİK'

"Çocukluğum Hollanda'da geçti. Bayram sabahlarım çok buruk olurdu. Annem bizi erkenden kaldırırdı, Türk Tv'lerini izlerdik, sonra telefonla akrabalarımızla bayramlaşırdık. Türkiye'deki gibi bayramdan önce bayramlık alışverişi heyecanımız olmuyordu, o yüzden Hollanda'da bayram arifesi keyfini yaşayamadım."

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Rapçiler genç hayranlarına bayram mesajı verdi! ‘Meğer ne değerli şeymiş’

AYAZ
BAYRAMDA 1000 KM YOL YAPARDIK
Çocukken bayramlarda aile büyüklerimizi ziyarete Trabzon'a gider, 1000 km yol yapardık. Büyüklerimizin ellerini öpüp dualarını almak çocukken zorunluymuş gibi hissederdim. Verdikleri harçlıkları biriktirir, yine onlara ihtiyaçları neyse hediye alırdım. Bu bayram onlar yoklar ve ben mezarlarını ziyarete geldim. Meğer ne değerli şeymiş onlarla bayramı paylaşmak, birkaç günlüğüne de olsa yanlarında olmak... Genç kardeşlerime tavsiyem; bayram kültüründen sıkılmasınlar, aile büyüklerini ziyaret etsinler. Bu büyüklerine mutluluk onlara ise ilerde çok güzel anılar bırakacak."

Rapçiler genç hayranlarına bayram mesajı verdi! ‘Meğer ne değerli şeymiş’

CANBAY

ŞEKER VERENLERİ SEVMEZDİM

"Biz çocukken sokağa çıkardık, çete gibiydik, çok kalabalıktık mahallede. Başlardık kapı çalmaya, kim para verirse artık... Şeker verenleri sevmezdim. Bağcılar'da cuma pazarı tarafında gezerdik, topladığımız paralar ile oyuncak silah alırdık, sonra torpil atardık, insanlar bayram olduğunu hissetsin diye her yerde patlatırdık. Bayram harçlıklarımız ile internet kafeye gider, oyun oynardık. Ben bu bayram askerde olacağım."

Rapçiler genç hayranlarına bayram mesajı verdi! ‘Meğer ne değerli şeymiş’

WOLKER:

"Bayramlarda şeker toplardık, büyüklerimizin ziyaretine giderdik, ellerini öperdik. Çok güzel geçerdi, çok eğlenirdik, yemekler yerdik. Ziyaretlerimiz bittikten sonra sokakta arkadaşlarımız ile gezerdik."

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