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Haberler Galeri Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi!
Giriş Tarihi: 14.07.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 21:24

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, yılın bomba transferine imza atarak Real Madrid'le anlaşma sağladı. 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonuslarla birlikte Real Madrid'e imza attı. İspanya'da ailesi ve yeni sevgilisi Duru Nayman ile yemek yiyen ünlü futbolcu, restoran çıkışında hayranlarının çemberine girdi. İspanyollar Arda Güler'le fotoğraf çekilebilmek için tek tek sıraya girdi. İşte Arda Güler sevgisinden kameraya yansıyan ilginç görüntüler!

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi!

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Arda Güler, dünya devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi!

Başarılarıyla gündeme gelen Arda Güler'in özel hayatı da oldukça merak edildi. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz gün yılın aşk bombasına imza attı.

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Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi!

YALNIZ BIRAKMADI!

Geçtiğimiz günlerde Madrid'e giden ünlü futbolcunun havalimanında yanında Galatasaray'ın oyuncusu Duru Nayman (18) olduğu dikkatlerde kaçmadı.

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi!

Ünlü futbolcu, ailesi ve yeni aşkı ile akşam yemeğe çıktı.

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler'e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi! | Video

Real Madrid’in yeni transferi Arda Güler’e büyük ilgi! İspanyollar Arda Güler için sıraya girdi!

Futboluyla kendine hayran bırakan ünlü futbolcu, restoran çıkışında hayranlarının çemberine girdi.

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