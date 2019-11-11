Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

6 gişede eridi! filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

8 Kasım'da vizyona giren 'ın yeni filmi 6 gişede %40 eridi. 'Recep İvedik 5'e göre gişede büyük erime var. 'nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için boykot çağrısı yapılmıştı. Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı. GÜNAYDIN'dan köşesine taşıdığı Recep İvedik 6 filmi ve Şahan Gökbakar için "Şahan Gökbakar, boykotla ilgili "Leş kargaları saldırmaya başladı..." açıklamasını yaparak benzine ateş döktü!" dedi. Mevlüt Tezel Recep İvedik 6 filminin ilk üç günlük gişesi için yazısında "Gişenin yüzde 40 azalmasında en büyük faktör, Şahan'a karşı sosyal medyada başlatılan boykot oldu. Gişe yüzde 10-20 azalsaydı, 'Bilet fiyatları yüksekti, seri izleyicide bıkkınlık yarattı' diyebilirdik. Düşük gişede bu faktörler de etkili oldu ama yüzde 40'lık erimenin tek bir açıklaması olabilir: Boykot etkili oldu!" sözlerine yer verdi. İşte Mevlüt Tezel'in 'Recep İvedilk'in gişesi %40 düştü' başlıklı yazısı...

MEVLÜT TEZEL Magazin
Giriş Tarihi: 11.11.2019 09:05 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019 09:09
Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

8 Kasım'da vizyona giren 'ın yeni filmi 6 gişede %40 eridi. 'Recep İvedik 5'e göre gişede büyük erime var. 'nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için boykot çağrısı yapılmıştı. Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı. GÜNAYDIN'dan köşesine taşıdığı Recep İvedik 6 filmi ve Şahan Gökbakar için "Şahan Gökbakar, boykotla ilgili "Leş kargaları saldırmaya başladı..." açıklamasını yaparak benzine ateş döktü!" dedi. Mevlüt Tezel Recep İvedik 6 filminin ilk üç günlük gişesi için yazısında "Gişenin yüzde 40 azalmasında en büyük faktör, Şahan'a karşı sosyal medyada başlatılan boykot oldu. Gişe yüzde 10-20 azalsaydı, 'Bilet fiyatları yüksekti, seri izleyicide bıkkınlık yarattı' diyebilirdik. Düşük gişede bu faktörler de etkili oldu ama yüzde 40'lık erimenin tek bir açıklaması olabilir: Boykot etkili oldu!" sözlerine yer verdi. İşte Mevlüt Tezel'in 'Recep İvedilk'in gişesi %40 düştü' başlıklı yazısı...

Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

Muhtemelen ' 6' filminin ilk üç günkü gişe rakamını ilk okuyan siz olacaksınız. Bugün öğlen saatlerinde tam rakamlar açıklanır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

Dün bazı sinema salon sahiplerini aradım, aldığım bilgiler şu yönde: Film beklenen ilgiyi görmedi, hatta ' 5'e göre gişede büyük erime var. Filmin ilk iki gününün rakamını öğrendim, pazar günkü tahmini gişeyi de hesaba katarsak ''; ilk üç günde 950 bin-1 milyon arasında kişi tarafından izlenmiş olacak.

Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

' 5'i ilk üç günde 1 milyon 890 bin kişi izlemişti. Bu da 'Recep İvedik 5'e göre yüzde 40 azalma demek. Üstelik serinin son filminin gösterildiği lokasyon sayısı 24 arttı.

Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

Daha da kötüsü ' 6', serinin en kötü açılış yapan ikinci filmi oldu. En düşük açılış; 791 bin seyirciyle 22 Şubat 2008 tarihinde vizyona giren ilk 'Recep İvedik' filmine aitti. Ama ilk filmin; rekorlar kıran serinin seyirciyle tanıştığı film olduğu hesaba katılırsa, '' için serinin en kötü açılış yapan filmi demek hata olmaz.

Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

KİBRİNE YENİLDİ

Daha önceki yorumlarımda;
'ı bir sürpriz beklediğinden bahsetmiştim.
Gişenin yüzde 40 azalmasında en büyük faktör, Şahan'a karşı sosyal medyada başlatılan boykot oldu. Gişe yüzde 10-20 azalsaydı, 'Bilet fiyatları yüksekti, seri izleyicide bıkkınlık yarattı' diyebilirdik.

Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

Düşük gişede bu faktörler de etkili oldu ama yüzde 40'lık erimenin tek bir açıklaması olabilir:
Boykot etkili oldu!
Boykota neden olarak; 'ın Mehmetçiğe ve Diyarbakır'daki Evlat Nöbeti'ne destek olmaktan çekinmesi gösterilmişti.

BİZE ULAŞIN