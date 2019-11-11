Recep İvedik 6 gişede eridi! Recep İvedik 6 filminin ilk üç günkü gişe rakamı...

8 Kasım'da vizyona giren Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Recep İvedik 6 gişede %40 eridi. 'Recep İvedik 5'e göre gişede büyük erime var. Recep İvedik 6'nın fragmanı yayınlanması ile birlikte birçok farklı kesimden film için boykot çağrısı yapılmıştı. Şahan Gökbakar aleyhinde milli meselelere duyarsızlık gösterdiği gerekçesiyle bir 'izlememe' kampanyası başlatılmıştı. GÜNAYDIN'dan Mevlüt Tezel köşesine taşıdığı Recep İvedik 6 filmi ve Şahan Gökbakar için "Şahan Gökbakar, boykotla ilgili "Leş kargaları saldırmaya başladı..." açıklamasını yaparak benzine ateş döktü!" dedi. Mevlüt Tezel Recep İvedik 6 filminin ilk üç günlük gişesi için yazısında "Gişenin yüzde 40 azalmasında en büyük faktör, Şahan'a karşı sosyal medyada başlatılan boykot oldu. Gişe yüzde 10-20 azalsaydı, 'Bilet fiyatları yüksekti, seri izleyicide bıkkınlık yarattı' diyebilirdik. Düşük gişede bu faktörler de etkili oldu ama yüzde 40'lık erimenin tek bir açıklaması olabilir: Boykot etkili oldu!" sözlerine yer verdi. İşte Mevlüt Tezel'in 'Recep İvedilk'in gişesi %40 düştü' başlıklı yazısı...