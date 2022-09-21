Giriş Tarihi: 21.09.2022 09:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 09:35

Reklam teklifleri yağıyor! Eski manken Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin tahtına aday!

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti. Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 6 yaşına basan Nefise Karatay'ın kızı Maya'yı görenler hayran kaıyor. Nefise Karatay katıldığı bir etkinlikte kız çocukları ile etkileşimin çok farklı olduğuna değindi, Maya'nın dışa dönük bir çocuk olduğunu anlatan oyuncu, 1. sınıfa başladığını ve bu kadar kısa sürede büyümesine şaşırdığını söyledi. Güzelliğini annesinden alan Maya'ya reklam teklifleri yağdığı da biliniyor. İşte annesinin tahtına aday gösterilen Nefise Karatay'ın kızı Maya...