Reynmen Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile aynı şezlongda! Reynmen ile Elif Yılmaz sarmaş dolaş yakalandı!

Geçtiğimiz haftalarda Farah Zeynep Abdullah ile baş başa görüntülenmiş aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen'den aşk haberlerine bir açıklama gelmemişti. Magazin gündemine son dakika düşen haberde Reynmen'in Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile birlikte Bodrum'da görüntülendiği ortaya çıktı. Reynmen'in Miss Fashion güzeli Elif Yılmaz ile aynı şezlongda sarmaş dolaş görüntüleri kısa sürede sosyal medya en çok konuşulanlardan oldu. Reynmen'in Elif Yılmaz ile fotoğraflarının yayılmasının ardından hakkında "Hızına yetişemiyoruz" yorumları yapıldı. Reynmen'in samimi bir şekilde yakalandığı Elif Yılmaz kimdir? sorusu da merak edilenlerden oldu. İşte Reynmen ile Elif Yılmaz'ın samimi halleri...
Giriş Tarihi: 02.08.2020
14:01
Güncelleme Tarihi: 02.08.2020
14:05
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