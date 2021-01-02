Reyting sonuçları 1 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar,Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Ekranların en çok izlenen yapımları reyting sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. Akıncı, Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda arasında hangi dizinin liderliği elde ettiği merak ediliyor. Atv'de ekran macerası başlayan Akıncı'nın ekrana "merhaba" demesi dikkatlerden kaçmazken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Sevilen diziler reytinglerde galip gelebilmek için yarışırken sıralamalar epey araştırılıyor. Peki 1 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda kim birinci oldu?