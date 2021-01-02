Reyting sonuçları 1 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar,Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Reyting sonuçları Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda rekabetinde hangi dizinin liderliği elde ettiğini gösterdi. Dün akşam ekrana gelen diziler total, ab ve abc1 sıralama için yarışırken yarışma programları da listede yer almak için kapıştı. Her gün bir önceki günün kazananı açıklanırken dünün reyting sonuç sıralaması her şeyi değiştirebilir. Peki 1 Ocak 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon ekranlarında 1 Ocak tarihinde en çok izlenenler ve reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım merak ediliyor. Akıncı ve Kırmızı Oda tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 1 Ocak reyting sonuçları sıralamasına ulaşabilirsiniz.