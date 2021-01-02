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sonuçları 1 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına göre , Arka Sokaklar,Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Ekranların en çok izlenen yapımları sonuçları için birincilik mücadelesi verdi. , Arka Sokaklar ve Kırmızı Oda arasında hangi dizinin liderliği elde ettiği merak ediliyor. Atv'de ekran macerası başlayan Akıncı'nın ekrana "merhaba" demesi dikkatlerden kaçmazken günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve ABC1 olarak ölçülen sıralama da fark ortaya koyuluyor. Sevilen diziler reytinglerde galip gelebilmek için yarışırken sıralamalar epey araştırılıyor. Peki 1 Ocak 2021 açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 02.01.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 09:27
Reyting sonuçları 1 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar,Kırmızı Oda kim birinci oldu?

sonuçları , Arka Sokaklar, Kırmızı Oda rekabetinde hangi dizinin liderliği elde ettiğini gösterdi. Dün akşam ekrana gelen diziler total, ab ve abc1 sıralama için yarışırken yarışma programları da listede yer almak için kapıştı. Her gün bir önceki günün kazananı açıklanırken dünün sıralaması her şeyi değiştirebilir. Peki 1 Ocak 2021 açıklandı mı? Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon ekranlarında 1 Ocak tarihinde en çok izlenenler ve reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım merak ediliyor. Akıncı ve Kırmızı Oda tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik için yarıştı. Haberimizde, ile sıralamasına ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları 1 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar,Kırmızı Oda kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANIYOR-1 OCAK 2021

sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan programların açıklandı.

Total'de birinci sırada Arka Sokaklar, ikinci sırada Kırmızı Oda, üçüncü sırada Ramo dizisi yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Kırmızı Oda, üçüncü sırada Arka Sokaklar yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 ARKA SOKAKLAR KANAL D

2 KIRMIZI ODA TV8

3 RAMOSHOW TV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D

8 HERCAI ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU ATV

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Reyting sonuçları 1 Ocak 2021: Dünün reyting sonuçlarına göre Akıncı, Arka Sokaklar,Kırmızı Oda kim birinci oldu?

AKINCI AKSİYON DOLU SAHNELERİYLE TÜM TÜRKİYE'Yİ ATV EKRANLARINA KİLİTLEDİ

Tüm Türkiye Atv ekranlarına kilitlendi 'yı izledi. Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan Akıncı, aksiyon sahneleriyle gece damga vurdu. Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı'yı canlandıran Şükrü Özyıldız oyunculuğu ile herkesi hayran bıraktı. Akıncı'ya ulaşmak için her türlü tehlikeyi göze alan gazeteci Nergis Emiroğlu'nu canlandıran Büşra Develi başarılı oyunculuğu ile izleyenleri büyüledi.

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