Rezalete çirkin kılıf! "Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik"

O kadar saçmaladı ki Gülşen, ne dediğinin farkında değil... Annelik ve emzirme kutsallığı ile sahnede meme açmak aynı kefeye konur mu hiç? Elma ile armut, sap ile saman karıştırılır da bu kadarına pes gerçekten... Sahnede meme açmak; teşhircilik ve kendisi cinsel meta olarak göstermek değil de nedir? Bu konuşma tamamen bir rezillik! Yıllardır tartışılan, kadını meta haline getiren teşhircilik olgusunu, nasıl anne ve çocuğun emzirme olayıyla bağdaştırabilir? Gülşen bana göre tam bir akıl tutulması yaşıyor, bu gel-gitleri tedaviye ihtiyaç duyduğunun açık göstergesi bence...