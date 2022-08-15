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Haberler Galeri Rezalete çirkin kılıf! "Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik"
Giriş Tarihi: 15.08.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 07:40

Rezalete çirkin kılıf! "Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik"

Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle buluştu. Binlerce kişi önünde şarkılarını söyleyen Gülşen, yine cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, transparan göğüs ve kalçasına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesiyle ilgili,"En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın!" sözleriyle şaşırttı. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı.

ÖMER KARAHAN
Rezalete çirkin kılıf! Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik

Gülşen, hafta sonu izleyenlerini şaşırtmayarak yine yarı çıplak halde sahneye çıktı. Gülşen bu görüntüleriyle konuşulmaktan her zaman çok hoşnut zaten... Kucağa oturmak, popo tokatlatmak filan Gülşen sahnelerinde artık bir ritüel.

Rezalete çirkin kılıf! Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik

Seyirci de böyle absürtlüklere alışkın. Zaten böyle görüntüler olmadı- ğında pop müzik adına bir terslik var demekten alamıyorum kendimi. Bu arada asla Gülşen'in stilini eleştirmiyorum, sakın ola yanlış anlaşılmasın...

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Rezalete çirkin kılıf! Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik

Ancak bu sefer Gülşen de bu halinden bıkmış veya vicdanen rahatsızlık duymuş olacak ki, göğüsleri açık bir şekilde sahneye çıkmasını manasız, hatta çirkin diyebileceğim bir kılıf ile kapatma hissi duydu. Konserinin ilerleyen dakikalarında, üstelik kimse de kendisine bir şey sormadan, "En masum yerlerimiz olan memelerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın..." dedi.

Rezalete çirkin kılıf! Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik

O kadar saçmaladı ki Gülşen, ne dediğinin farkında değil... Annelik ve emzirme kutsallığı ile sahnede meme açmak aynı kefeye konur mu hiç? Elma ile armut, sap ile saman karıştırılır da bu kadarına pes gerçekten... Sahnede meme açmak; teşhircilik ve kendisi cinsel meta olarak göstermek değil de nedir? Bu konuşma tamamen bir rezillik! Yıllardır tartışılan, kadını meta haline getiren teşhircilik olgusunu, nasıl anne ve çocuğun emzirme olayıyla bağdaştırabilir? Gülşen bana göre tam bir akıl tutulması yaşıyor, bu gel-gitleri tedaviye ihtiyaç duyduğunun açık göstergesi bence...

Rezalete çirkin kılıf! Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik

"NERENİ AÇARSAN AÇ!"
Modernleşmek öyle beden teşhirciliği ile değil, fikir ve üretim ile olur... Gülşen'e dost sandığı yakın çevresi öyle bir gaz vermiş ki artık neyi ne yapacağını, nerede nasıl konuşacağını bilemiyor.

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