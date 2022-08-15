Giriş Tarihi: 15.08.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
07:40
Rezalete çirkin kılıf! "Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik"
Ünlü şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle buluştu. Binlerce kişi önünde şarkılarını söyleyen Gülşen, yine cesur kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Gülşen, transparan göğüs ve kalçasına kadar yırtmaçlı sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, göğüs dekoltesiyle ilgili,"En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın!" sözleriyle şaşırttı. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı.