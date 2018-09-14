Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

Rihanna, kanser hastası çocuklar için kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına düzenlediği Diamond Ball etkinliğinin yıldızı oldu. Rihanna'nın kanser hastası çocuklara destek olma amacıyla kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına her yıl Diamond Ball düzenleniyor. 2018 Diamond Ball, dün gece New York'taki Cipriani Wall Street Restaurant'da düzenlendi. 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının 2012 yılında kurduğu vakfa destek için düzenlenen gecenin yıldızı Rihanna oldu. Rihanna, gecede bir de konuşma yaptı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yardım gecesinde Rihanna, Alexis Mabille Couture tasarımı elbisesiyle göz doldurdu. Kıyafetini Chopard mücevherleriyle tamamlayan ünlü şarkıcı, gecenin ilgi odağı oldu.