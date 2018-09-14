Türkiye'nin en iyi haber sitesi

etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

Giriş Tarihi: 14.09.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 10:48
  • 1
  • 42
etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

, kanser hastası çocuklar için kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına düzenlediği Diamond Ball etkinliğinin yıldızı oldu.

  • 2
  • 42
etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

'nın kanser hastası çocuklara destek olma amacıyla kurduğu Clara Lionel Vakfı yararına her yıl Diamond Ball düzenleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 42
etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

2018 Diamond Ball, dün gece New York'taki Cipriani Wall Street Restaurant'da düzenlendi.

  • 4
  • 42
etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcının 2012 yılında kurduğu vakfa destek için düzenlenen gecenin yıldızı oldu.

  • 5
  • 42
etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

, gecede bir de konuşma yaptı.

  • 6
  • 42
etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yardım gecesinde , Alexis Mabille Couture tasarımı elbisesiyle göz doldurdu.

  • 7
  • 42
etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Rihanna etkinlik düzenledi! Giydiği kıyafet olay oldu
Kıyafetini Chopard mücevherleriyle tamamlayan ünlü şarkıcı, gecenin ilgi odağı oldu.
BİZE ULAŞIN