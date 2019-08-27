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  • Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

Sanat dünyasının yıldızlarının parıltılı hayatı uzaktan çok eğlenceli gibi görünse de neredeyse her birinin yaşadığı büyük üzüntüler var. ünvanı alan 'da bu ünlülerden biri. Ünlü yıldız Rihanna kuşkusuz ülkemizde de en çok dinlenilen ve merak edilen isimlerden biri. Barbadoslu güzel şarkıcı Rihanna her yaptığıyla, her giydiğiyle olay oluyor. Hayatta değer verdiği önemli birisini trajedik bir olayla kaybeden Barbadoslu şarkıcı Rihanna üzüntüsünü yıllar geçse de unutmadı. İşte kiminin maddi kiminin manevi yıkımlar yaşadığı ...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 10:40
Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

Sanat dünyasının yıldızlarının parıltılı hayatı uzaktan çok eğlenceli gibi görünse de neredeyse her birinin yaşadığı büyük üzüntüler var. ünvanı alan 'da bu ünlülerden biri. Ünlü yıldız Rihanna kuşkusuz ülkemizde de en çok dinlenilen ve merak edilen isimlerden biri. Barbadoslu güzel şarkıcı Rihanna her yaptığıyla, her giydiğiyle olay oluyor. Hayatta değer verdiği önemli birisini trajedik bir olayla kaybeden Barbadoslu şarkıcı Rihanna üzüntüsünü yıllar geçse de unutmadı. İşte kiminin maddi kiminin manevi yıkımlar yaşadığı ...

Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

SELENA GOMEZ

Arkadaşı hayatını kurtardı

Selena Gomez, lupus hastalığından ötürü böbrek nakline ihtiyaç duydu. Yakın arkadaşı Francia Raisa (29) ona bir böbreğini bağışladı ve sağlığına kavuştu.

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Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

CHARLIZE THERON

Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron'un geçmişinde büyük bir aile faciası var. Güzel oyuncu gençlik yıllarında yaşadığı travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. Güney Afrikalı yıldızın hayatındaki en kötü gün 21 Haziran 1991. Çünkü Theron'un alkolik olan babası o gece eve sarhoş geldi ve o sırada 15 yaşında olan yıldızın yatak odasına ateş açtı.

Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

Bunun üzerine annesi Gerda, kocasını silahla vurarak öldürdü. Bu olayı "Babam hastaydı, bir alkolikti" diye açıklamaya çalışan Charlize Theron, "Bizi fiziksel olarak değil ama sözle taciz ederdi." şeklinde anlatıyor.

Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

Annesinin yaptıklarını da "Benim kızım da aynı durumda olsaydı, ben de aynı şeyi yapardım" diyerek onaylıyor.

Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

MARILYN MANSON

Kafasına dev platform düştü

Ünlü şarkıcı 30 Eylül'de New York kentindeki Manhattan Center Hammerstein konser salonunda sahneye çıkmıştı. Sahnenin içinde, dev bir tabanca şeklindeki platforma tırmanmaya çalışan Manson, platformun üzerine devrilmesiyle yaralandı.

Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

ARIANA GRANDE

Konserinde bombalı saldırı

Ariana Grande'nin 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 22 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

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