Rihanna'nın kabus gecesi! Barbadoslu şarkıcı Rihanna adeta yasa boğuldu!

Sanat dünyasının yıldızlarının parıltılı hayatı uzaktan çok eğlenceli gibi görünse de neredeyse her birinin yaşadığı büyük üzüntüler var. En zengin kadın şarkıcı ünvanı alan Rihanna'da bu ünlülerden biri. Ünlü yıldız Rihanna kuşkusuz ülkemizde de en çok dinlenilen ve merak edilen isimlerden biri. Barbadoslu güzel şarkıcı Rihanna her yaptığıyla, her giydiğiyle olay oluyor. Hayatta değer verdiği önemli birisini trajedik bir olayla kaybeden Barbadoslu şarkıcı Rihanna üzüntüsünü yıllar geçse de unutmadı. İşte kiminin maddi kiminin manevi yıkımlar yaşadığı ünlülerin başına gelen talihsiz ve trajedik olaylar...