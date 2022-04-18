Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu; Kuzey Güney, İçerde, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Ya İstiklal Ya Ölüm gibi yapımlarda başarılı performasıyla dikkat çekti. En son 'Çukur' dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, imaj değişikliğine giderek hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan bugün yeni imajıyla ilk fotoğrafını paylaştı. Instagram'dan uzun saçlı ve sakallı fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. İşte Rıza Kocaoğlu'nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!