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Haberler Galeri Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 23:27 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 23:27

Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu; Kuzey Güney, İçerde, Organize İşler 2: Sazan Sarmalı, Ya İstiklal Ya Ölüm gibi yapımlarda başarılı performasıyla dikkat çekti. En son 'Çukur' dizisinde Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, imaj değişikliğine giderek hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan bugün yeni imajıyla ilk fotoğrafını paylaştı. Instagram'dan uzun saçlı ve sakallı fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncuya yorum ve beğeni yağdı. İşte Rıza Kocaoğlu'nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

'Çukur' dizisinde Aliço karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, başarılı performansıyla hayranlarının gönlünde taht kurdu.

Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

'Çukur' dizisinden hemen sonra birçok projede yer alan Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı.

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Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'la aynı projede yer alacak ünlü oyuncu, bu projesi için imaj değişikliğine gitti.

Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

Yeni projesi için yepyeni bir imaja bürünen Kocaoğlu'nu görenler hayrete düştü.

Rıza Kocağlu imaj yeniledi! İşte Rıza Kocaoğlu’nun sosyal medyaya da damga vuran o yeni imajı!

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan ünlü oyuncu, uzun saçlı ve sakallı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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