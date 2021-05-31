Romantizmin doruklarındalar! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar adeta yaktı geçti!

Can Yaman, kısa süre önce gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Diletta Leotta'nın, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandığı haberleri İtalyan basınında yer almış, Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra öpüşme fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta birlikte tatile çıktı. Teknede sevgilisinin kucağında poz veren Diletta Leotta bikinili halleri ile sosyal medyayı salladı. İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağından kareler...