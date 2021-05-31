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Haberler Galeri Romantizmin doruklarındalar! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 30.05.2021 15:33 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 14:48

Romantizmin doruklarındalar! 'nın 'ın kucağında verdiği bikinili pozlar yaktı geçti!

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Diletta Leotta'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri İtalyan basınında yer almış, Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra öpüşme fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden birlikte tatile çıktı. Teknede sevgilisinin kucağında poz veren ile sosyal medyayı salladı. İşte tatil kaçamağından kareler...

Romantizmin doruklarındalar! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar yaktı geçti!

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı.

Romantizmin doruklarındalar! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar yaktı geçti!

İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan , son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu.

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Romantizmin doruklarındalar! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar yaktı geçti!

'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri basınında yer almış,

Romantizmin doruklarındalar! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar yaktı geçti!

'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Daha sonra öpüşme fotoğraflarının eski olduğu ortaya çıkmıştı. İ

Romantizmin doruklarındalar! Diletta Leotta'nın Can Yaman'ın kucağında verdiği bikinili pozlar yaktı geçti!

hanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden ile sevgilisi birlikte tatile çıktı.

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