Rosalinda’nın yıldızı, 90’ların dünya starı: Thalia’nın değişimi görenleri şok ediyor! Onca yılın ardından...

Biz onu 90'lı yıllarda daha çok duymuş olsak da, Thalia müzik kariyerine ilk olarak 80'lerin başında Din Din adı verilen bir çocuk grubununu solisti olarak başlamıştı. Latin Amerika'da en çok dinlenen Timbiriche adlı müzik grubuna katılarak kariyerine devam ederken, 1989 yılında Los Angeles'a taşınarak ilk solo albümünü çıkardı.