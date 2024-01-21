Giriş Tarihi: 21.01.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
11:38
Rosalinda'nın yıldızı, 90'ların dünya starı: Thalia'nın değişimi görenleri şok ediyor! Onca yılın ardından...
İlk kez 1999 yılında Meksika'da yayına giren Rosalinda, tüm dünyada en çok izlenen pembe dizilerden biriydi. Pop şarkıcısı Thalia'nın baş rolünü üstlendiği bu dizi, aynı zamanda Thalia'nın kariyerini de baştan yazdı. Tüm dünyanın en çok tanınan starlarında birine dönüşmesini sağlayan bu dizi, yıllar boyunca gündemde kaldı. Fakat üzerinden geçen onlarca yıldan sonra Thalia'nın değişimi de büyük dikkat çekiyor.