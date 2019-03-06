Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi Rosalinda'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu Thalia'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 47 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia ve diğer ünlü isimlerin değişimi…
Giriş Tarihi: 06.03.2019
14:44
Güncelleme Tarihi: 06.03.2019
14:56