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’nın yıldızı bakın şimdi ne halde!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan Meksika yapımı pembe dizi 'nın başroldeki pop şarkıcısı Thalía bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu 'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 47 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia ve diğer ünlü isimlerin değişimi…

Giriş Tarihi: 06.03.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 14:56
Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV - INSTAGRAM - TWITTER

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

MURAT BOZ

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Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

MURAT BOZ

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

MURAT BOZ

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

MURAT BOZ

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

TARKAN

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde!

TARKAN

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