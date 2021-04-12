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Haberler Galeri Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Ünlü oyuncuyu görenler inanamıyor!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 06:33

’nın yıldızı bakın şimdi ne halde! Ünlü oyuncuyu görenler inanamıyor!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan yapımı pembe dizi 'nın başroldeki pop şarkıcısı bakın şimdi ne halde... Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi Rosalinda'nin başrol oyuncusu 'nın son halini görenler şoke oluyor. 90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden Rosalinda'nın başrol oyuncusu Thalia 49 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan yıldız adeta yıllara meydan okuyor. İşte Rosalinda'nın yıldızı Thalia ve diğer ünlü isimlerin değişimi…

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Ünlü oyuncuyu görenler inanamıyor!

Bir döneme damga vuran, herkesin tutkuyla izlediği pembe dizi 'nin başrol oyuncusu 'nın son halini görenler şoke oluyor.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Ünlü oyuncuyu görenler inanamıyor!

Televizyonda ilk kez 1999 yılında yayınlanan yapımı pembe dizi 'nın başroldeki pop şarkıcısı bakın şimdi ne halde...

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Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Ünlü oyuncuyu görenler inanamıyor!

90'lı yılların sonunda büyük bir hayran kitlesi bulunan pembe dizilerden 'nın başrol oyuncusu 49 yaşına girmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Ünlü oyuncuyu görenler inanamıyor!

İşte 'nın yıldızı ve diğer ünlü isimlerin değişimi…

Rosalinda’nın yıldızı Thalia bakın şimdi ne halde! Ünlü oyuncuyu görenler inanamıyor!
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