Giriş Tarihi: 25.07.2024 06:33
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
06:35
Rus milyarder Alexander Svetakov mega yatıyla Bodrum’a demir attı!
Rus milyarder 120 milyon dolar değerindeki 72 metrelik yatıyla tatilde...2.5 milyar dolarlık servete sahip olan Alexander Svetakov'un Cloudbreak adlı yatı, önceki gün Yalıkavak'a demir attı. 120 milyon dolar değerinde olduğu belirtilen yatta; havuz, sauna, masaj odası, sinema salonu ve spor salonu var. 72 metrelik yat, dünyanın en pahalı yatları arasında yer alıyor.