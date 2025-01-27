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Haberler Galeri Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim'den geldi! Bakın kiminle yakalandı...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:40

Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim'den geldi! Bakın kiminle yakalandı...

Fatma Demir'nin 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğuna dair iddiaları yapılan DNA testi sonucu kanıtlanmıştı. Yüzde 99.99 babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktından sonra yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailede sular bir türlü durulmuyor. Şimdi de ailenin küçük oğlu Kerim Sabancı bir oyuncuyla yakalandı!

Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim’den geldi! Bakın kiminle yakalandı...

Haftalardır süren Hacı Sabancı'nın babalık davası magazin gündemini bir hayli meşgul ediyor. Ancak Arzu Sabancı'ya yeni bir şok da küçük oğlu Kerim Sabancı'dan geldi.

Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim’den geldi! Bakın kiminle yakalandı...

Geçtiğimiz süreçte Sabancı ailesinin ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel ile aşkı çok konuşulmuştu. Çiftin her adımı olay olurken ikili neredeyse 3 yılı devirdiler. Çiftten şimdilik ses çıkmazken asıl bombayı Hacı Sabancı patlatmıştı.

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Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim’den geldi! Bakın kiminle yakalandı...

Nazlı Sabancı ile 2021 yılında dünya evine giren çiftin 2023 yılında Arzu Alara adındaki kız çocukları dünyaya gelmişti.

Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim’den geldi! Bakın kiminle yakalandı...

Ancak Hacı Sabancı'nın aslında 4 yaşında Uzay isimli bir çocuğu daha geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim’den geldi! Bakın kiminle yakalandı...

Sabancı ailesinin en küçük oğlu Kerim de bu olayların üzerine yeni bir iddia ile gündeme geldi.

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