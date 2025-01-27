Giriş Tarihi: 27.01.2025 09:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
09:40
Sabancı ailesinde sular durulmuyor! Bir şok da en küçük oğulları Kerim'den geldi! Bakın kiminle yakalandı...
Fatma Demir'nin 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğunun babasının Hacı Sabancı olduğuna dair iddiaları yapılan DNA testi sonucu kanıtlanmıştı. Yüzde 99.99 babasının Hacı Sabancı olduğu ortaya çıktından sonra yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ailede sular bir türlü durulmuyor. Şimdi de ailenin küçük oğlu Kerim Sabancı bir oyuncuyla yakalandı!