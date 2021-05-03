Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Neşeli Günler bu köşkte çekilmişti! Yeşilçam'a ev sahipliği yapan köşkün hiç bilinmeyen hikayesi...

Simenoğlu ve Madam Tamara köşkleri.... Kimler çalışmadı ki bu köşklerde? Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Fatma Girik, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun ve daha niceleri bir zamanlar bu köşklerde film çektiler. Sevgili Dayım, Şaşkın Damat, Tosun Paşa, Şabanoğlu Şaban, Gol Kralı, Orta Direk Şaban, Süt Kardeşler, Neşeli Günler, Cafer'in Çilesi, Kanlı Nigar, Cici Kız Simenoğlu Köşkü'nde çekilmiş filmler arasında. Biri Yeşilköy'de diğeri Kadıköy'de. İkisi de Yeşilçam'ın efsane filmlerine ev sahipliği yaptı. Biri restore edildi, hâlâ varlığını sürdürüyor ve değeri milyon TL ile ölçülüyor, diğeri kaderine terk edildiği için harabeye dönmüş durumda. Şimdilerde Simenoğlu Köşkü satışıyla, Madam Tamara Köşkü ise bakımsızlığı ile gündemde. İşte Yeşilçam'a ev sahipliği yapmış Simenoğlu ve Madam Tamara köşklerinin hiç bilinmeyen hikayesi...