Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:39

Sabriye Şengül mankenlere taş çıkardı! Survivor Sabriye "Estetiğin gücü" yorumları yağdı!

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül değişimi ile sosyal medyayı salladı. Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye Şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'ın unutulmaz isimlerinden olmayı da başarmıştı. Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla iddiasını ortaya koyan Sabriye Şengül kaslı vücudu ile beğeni topluyor. Yaz aylarında bikinili pozları ile boy gösteren Sabriye Şengül takipçilerinden tam not almıştı. İşte Survivor Sabriye Şengül'ün son hali...