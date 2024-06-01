Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
12:42
"Kıvanç'tan Daha Sarışınım" deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ'u dillere düşürdü!
Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, birkaç ay önce saç rengini açtırmıştı. Ünlü oyuncu, yeni saçlarıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile objektif karşısına geçen Özge Özpirinçci, paylaşımına "Kıvanç'tan daha sarışınım" notunu düştü. Özpirinçci'nin paylaşımı ise dillere fena düştü!