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Haberler Galeri "Kıvanç'tan Daha Sarışınım" deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ'u dillere düşürdü!
Giriş Tarihi: 01.06.2024 12:12 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:42

"Kıvanç'tan Daha Sarışınım" deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ'u dillere düşürdü!

Uzun yıllardır saçlarını boyatmayan ve doğallığıyla gündem olan Özge Özpirinçci, birkaç ay önce saç rengini açtırmıştı. Ünlü oyuncu, yeni saçlarıyla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile objektif karşısına geçen Özge Özpirinçci, paylaşımına "Kıvanç'tan daha sarışınım" notunu düştü. Özpirinçci'nin paylaşımı ise dillere fena düştü!

Kıvanç’tan Daha Sarışınım deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ’u dillere düşürdü!

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk'le 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kıvanç’tan Daha Sarışınım deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ’u dillere düşürdü!

Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan'ı aynı yıl kucaklarına almıştı.

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Kıvanç’tan Daha Sarışınım deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ’u dillere düşürdü!

Kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı.

Kıvanç’tan Daha Sarışınım deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ’u dillere düşürdü!

"Sandık Kokusu" dizisiyle ekranlara dönen Özge Özpirinçci, rolü için saç rengini açtırmıştı.

Kıvanç’tan Daha Sarışınım deyip yeni imajını paylaştı! Özge Özpirinçci farkında olmadan dostu Kıvanç Tatlıtuğ’u dillere düşürdü!

Doğallıktan yana olan ünlü oyuncu, yeni saçlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

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