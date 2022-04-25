Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!

Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:50

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Berkay ve Özlem Ada Şahin, İtalya'nın meşhur Como Gölü'nde tatildeydi. Çift birlikte bol bol romantik karelerini paylaştı. Ancak takipçileri Özlem Ada Şahin'in karşısındaki adamı tanıyamadı. Çünkü Berkay yıllardır uzattığı sakallarını kestirince bambaşka birine dönüşmüştü.