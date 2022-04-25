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Haberler Galeri Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 10:50

Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu aile pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken Berkay ve Özlem Ada Şahin, İtalya'nın meşhur Como Gölü'nde tatildeydi. Çift birlikte bol bol romantik karelerini paylaştı. Ancak takipçileri Özlem Ada Şahin'in karşısındaki adamı tanıyamadı. Çünkü Berkay yıllardır uzattığı sakallarını kestirince bambaşka birine dönüşmüştü.

Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!

Önceki günlerde eşi Özlem Ada Şahin'le İtalya'ya giden Berkay yeni saç stiliyle şaşırttı. Özlem Ada Şahin'in paylaştığı fotoğrafta hayranları Berkay'ı tanıyamadı.

Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında gösterişli bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

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Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!

Ünlü çift, ilk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.

Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!

Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin geçenlerde İtalya'nın meşhur Como Gölü'nde tatildeydi.

Saçı sakalı kesince kimse tanıyamadı! Takipçileri Özlem’e sordu ‘Yanındaki kim?’ Şarkıcı Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin soluğu İtalya’da aldılar!

Çift birlikte bol bol romantik karelerini paylaştı. Ancak takipçileri Özlem Ada Şahin'in karşısındaki adamı tanıyamadı!

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